РосинтерБанк предлагает депозит для юридических лиц «Специальный», доступный только посетителям портала Банки.ру.

На депозитном счете размещаются средства от 100 тыс. рублей или 3 тыс. долларов либо евро. Доход начисляется в зависимости от выбранных срока и суммы и варьируется в пределах 10,5% и 13,75% годовых в рублях, 0,15% и 4,5% в долларах, а также 0,5% и 3,5% в евро.

Учитывая дополнительные условия (пополнение, ежемесячная выплата процентов), доход по депозиту «Специальный» (как в рублях, так и в иностранной валюте) приближен к максимальному.

«Допускается внесение дополнительных средств на счет без ограничения на их количество, если до конца срока депозита не менее 30 дней. Вклад является накопительным, то есть частичное и полное изъятие средств не предусмотрены. Выбор периодичности выплаты процентов — в конце срока, ежемесячно или ежеквартально — остается за вкладчиком», — отмечает эксперт Банки.ру Павел Карякин.

Воспользоваться спецпредложением могут юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, получив промокод на портале Банки.ру.