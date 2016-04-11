Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за первую декаду апреля составила 9,65%. Такие данные Банк России опубликовал в понедельник.

В третьей декаде марта средняя максимальная ставка равнялась 9,77%, то есть снижение составило 0,12 процентного пункта. В феврале и марте ставка колебалась в очень узком диапазоне — 9,76—9,79%. На пиковой отметке в 15,64% показатель был в конце декабря 2014 года после резкого повышения ключевой ставки ЦБ (сразу на 6,5 п. п. — до 17% годовых) для стабилизации ситуации на валютном рынке.

В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения входят Сбербанк, ВТБ 24, Банк Москвы, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-Банк, «ФК Открытие», Промсвязьбанк, Россельхозбанк.

Регулятор рекомендует банкам не превышать уровень средней максимальной ставки топ-10 кредитных организаций более чем на 3,5 п. п. (до конца 2014 года допускалось превышение максимум на 2 п. п.).



С 1 июля 2015 года размер взносов в фонд страхования вкладов привязан к уровню ставок по депозитам. Если банк укладывается в базовый уровень доходности (среднее из максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения), он будет платить отчисления по ставке 0,1% расчетной базы за квартал. При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка изначально составляла 20%, более чем на 3 п. п. — 150%, а со II квартала 2016 года дополнительная и повышенная дополнительная ставки равны 50% и 200% базовой ставки соответственно.

Базовый уровень доходности рублевых депозитов до востребования установлен на апрель 2016 года на уровне 6,803%, вкладов на срок до 90 дней — 9,464%, от 91 до 180 дней — 10,364%, от 181 дня до года — 10,824%, на срок свыше года — 11,141%.