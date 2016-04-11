С начала апреля в банке «Пульс Столицы» действует ограничение на пополнение вкладов

Банк «Пульс Столицы» с понедельника, 11 апреля, отключен от системы электронных платежей Банка России (БЭСП). Об этом порталу Банки.ру рассказал источник на банковском рынке.

В кредитной организации сообщили, что сложностей с проведением платежей не отмечается. «Платежи проходят день в день, как обычно», — пояснил сотрудник банка.



С начала апреля в банке «Пульс Столицы» действует ограничение на пополнение вкладов, сообщили порталу Банки.ру в одном из офисов финорганизации. «Пополнить вклад временно нельзя», — заявили в банке. По словам клиентов финучреждения, отказ в пополнении депозитов сотрудники «Пульса Столицы» объясняют указанием Центробанка.

«Пытался пополнить вклад, открытый в этом банке, согласно договору. Был получен отказ. Сначала мотивировали указанием ЦБ не пополнять и не открывать вклады. Потом — каким-то превышением», — пишет клиент банка в разделе «Народный рейтинг» портала Банки.ру.

«Пульс Столицы» занимает 545-е место среди российских банков по величине активов. По состоянию на 1 марта валюта баланса кредитной организации составила 1,5 млрд рублей, в структуре активов ссуды предприятиям занимают чуть менее половины, а займы физлицам составляют чуть более 700 млн рублей. Уровень просрочки по кредитному портфелю составил на 1 марта почти 18%.

Из финансовой отчетности банка следует, что «Пульс Столицы» финансирует активные операции в основном за счет вкладов физлиц, объем которых на последнюю дату немногим превысил 675 млн рублей, а также за счет собственного капитала — 378,4 млн.

Обращает на себя внимание и объем валютного оборота по активам (нетто): за два месяца текущего года данный показатель превысил 1 млрд рублей, а объем валютных операций — 15,2 млрд. При этом высоколиквидные активы банка составляют всего 6,8% от совокупной величины активов.