Центробанк вводит временную администрацию в столичный банк «БФГ-Кредит». Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба ЦБ.

Временная администрация по управлению кредитной организацией назначена с 12 апреля 2016 года сроком на шесть месяцев.

«Первоочередной задачей временной администрации является проведение обследования банка с целью определения его объективного финансового положения», — поясняется в сообщении Центробанка.

На период деятельности временной администрации полномочия органов управления банком приостановлены.

Позже во вторник ЦБ опубликовал персональный состав временной администрации . Ее руководителем назначена заместитель начальника отдела по работе с обращениями на деятельность кредитных организаций № 2 управления по связям с общественностью ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Галина Алексенцева.



По сведениям источника Банки.ру на банковском рынке, банк «БФГ-Кредит» отключен от системы электронных платежей Банка России (БЭСП).

