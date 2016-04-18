ЦБ имеет право не применять меры воздействия к банкам, находящимся в процессе санации

Обязательные нормативы ЦБ в марте нарушили 29 банков и три НКО. Об этом свидетельствуют данные отчетности, размещенной на сайте Банка России. Один банк впоследствии был лишен лицензии, а еще в одном была назначена временная администрация ЦБ.

Столичный ПЧРБ, в котором с 24 марта Банком России назначена временная администрация , на протяжении 14 дней нарушал нормативы достаточности капитала и норматив текущей ликвидности, а также норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н1, Н1.1, Н3 и Н7). Также в течение 11 дней кредитной организацией не исполнялся норматив мгновенной ликвидности (Н2). На протяжении восьми дней не выполнялись следующие нормативы: долгосрочной ликвидности банка (Н4), норматив достаточности основного капитала (Н1.2), норматив максимального размера кредитов, предоставленных акционерам (Н9.1), и норматив совокупной величины по инсайдерам банка (Н10.1). На протяжении семи дней кредитная организация не выполняла требований норматива использования собственных средств банка для приобретения акций других юридических лиц (Н12). Напомним, что функции временной администрации в ПЧРБ возложены на Агенство по страхованию вкладов, которое в ближайшее время должно подготовить предложения об условиях дальнейшей деятельности кредитного учреждения.

Банк «Пульс Столицы» 31 марта 2016 года нарушил сразу девять нормативов Банка России, среди которых: норматив достаточности собственных средств (Н1), нормативы достаточности базового и основного капитала (Н1.1 и Н1.2), нормативы ликвидности (Н2, Н3 и Н4), норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7), норматив максимального размера кредитов предоставленных акционерам (Н9.1), а также норматив совокупной величины требований по инсайдерам банка (Н10.1). Лицензия у банка была отозвана 13 апреля.

Русский Трастовый Банк в марте на протяжении 23 дней нарушал нормативы достаточности базового и основного капитала (Н1.1, Н1.2).



Банк Развития Технологий в марте нарушил сразу несколько нормативов: норматив достаточности базового и основного капитала (Н1.1, Н1,2), норматив мгновенной ликвидности (Н2) и норматив текущей ликвидности (Н3). Напомним, с конца января в банке действует ограничение на открытие новых депозитных счетов сроком на полгода. Позже рейтинговое агентство AK&M понизило рейтинг кредитоспособности банка по национальной шкале с уровня «В++» до уровня «В+», прогноз был изменен со «стабильного» на «негативный».

Банк «Советский», проходящий процедуру финансового оздоровления при участии Татфондбанка, на протяжении двух дней подряд (9 и 10 марта) не соблюдал норматив достаточности капитала (Н1), нормативы достаточности базового капитала (Н1.1), основного капитала (Н1.2), долгосрочной ликвидности (Н4), максимального размера крупных кредитных рисков (Н7), норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (Н9.1), а также норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1).

Межрегиональный Банк Реконструкции нарушал норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) на протяжении 21 дня марта. Банк не является участником системы страхования вкладов и становится нарушителем данного норматива второй месяц подряд.

На протяжении двух дней в марте столичный «Гарант-Инвест» нарушал норматив текущей ликвидности (Н3), все остальные нормативы банком исполняются с запасом.

Крайинвестбанк, финансовым оздоровлением которого с декабря 2015 года занимается РНКБ, в течение 20 дней нарушал норматив достаточности базового капитала (Н1.1) и норматив достаточности основного капитала (Н1.2).

Банк «БЦК-Москва» в течение четырех дней нарушал установленное Банком России значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1). Напомним, что с 1 января значение норматива Н1.1 должно быть не менее 4,5%.

Банк «Век» на протяжении двух дней нарушал норматив достаточности капитала (Н1), нормативы достаточности базового и основного капитала (Н1.1, Н1.2), норматив текущей ликвидности (Н3), норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7), а также на протяжении одного дня кредитная организация не соблюдала норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (Н9.1).

ЕвроАксис Банк семь дней нарушал норматив текущей ликвидности (Н3), а также один день не выполнял требования по нормативу мгновенной ликвидности (Н2). Напомним, в сентябре 2015 года банк также нарушал норматив текущей ликвидности.

НКО «КредитАльянс» в марте однократно нарушила норматив текущей ликвидности для НКО (Н15).

РНКО «Платежный центр» в течение двух дней нарушала норматив максимального размера риска по кредитным требованиям, возникшим по предоставленным средствам заемщикам, кроме кредитов, выданных от своего имени и за свой счет клиентам — участникам расчетов на завершение расчетов по совершенным сделкам (Н16.1).

Московский Росэнергобанк два дня нарушал норматив достаточности базового капитала (Н1.1), а также на протяжении четырех дней не выполнял норматив достаточности основного капитала (Н1.2). По состоянию на 1 апреля 2016 года банк занимает 96-е место по размеру активов. В список нарушителей банк попадает впервые.

Рускобанк 31 марта нарушил сразу несколько нормативов: норматив достаточности собственных средств (Н1), норматив достаточности базового и основного капитала (Н1.1, Н1.2), норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7), а также норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (Н9.1).

Центркомбанк на протяжении четырех дней подряд нарушал норматив использования собственных средств банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12).

Список нарушителей по-прежнему не покидают Социнвестбанк, КБ «Пойдем!», самарский банк «Солидарность», Газэнергобанк, ВУЗ-Банк, Инвестторгбанк, Вокбанк, Московский Областной Банк, «Экспресс-Волга», Инресбанк, Финанс Бизнес Банк, Рост Банк, «Бинбанк Кредитные Карты», банк «Таврический» и НБ «Траст», а также РНКО «Вест».

По закону ЦБ имеет право не применять меры воздействия к банкам, находящимся в процессе санации.