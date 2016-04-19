У Генпрокуратуры возникли претензии к Центробанку по санации Банка «Траст». Замечания касаются порядка отбора инвесторов и выделения дополнительных средств на оздоровление кредитной организации, пишет «Коммерсант» со ссылкой на представление Генпрокуратуры. Документ направлен на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной по обращению депутата Госдумы Сергея Катасонова о нарушении законодательства при санации Банка «Траст».

«На санацию тратятся огромные деньги, более 1 триллиона рублей уже выделили. Но ЦБ не подготовил документы, которые фиксируют критерии для банков-санаторов, получающих средства», — считает Катасонов. По его мнению, это «серьезная коррупционная составляющая», для исключения которой «необходимо разработать четкие правила игры».



Нарекания Генпрокуратуры вызвали два момента. Первый — до сих пор не разработаны нормативные акты ЦБ, регулирующие критерии выбора инвесторов для санации. В обоснование своего замечания Генпрокуратура ссылается на то, что, согласно закону о банкротстве, оказание Агентством по страхованию вкладов финансовой помощи инвестору санируемого банка осуществляется при условии соответствия инвестора требованиям, установленным ЦБ.

«Вместе с тем нормативный акт ЦБ, устанавливающий требования, не принят», — указывает Генпрокуратура в представлении. Сейчас процедура осуществления отбора инвесторов регламентируется документом АСВ. По мнению надзорного ведомства, «данное обстоятельство способствует бесконтрольному распределению финансовых ресурсов, выделенных на нужды банковской санации».

Второй момент касается санации непосредственно Банка «Траст». В частности, того факта, что план участия в предупреждении банкротства «Траста» предусматривает возможность внесения в него изменений о выделении дополнительных средств на санацию в случае снижения стоимости его чистых активов. То есть если «дыра» окажется больше, чем оценивалась изначально. Как сообщалось, санаторы «Траста» попытались воспользоваться этой возможностью, обратившись за дополнительным финансированием на 46 млрд рублей. «При этом нормативно не ограничены как возможность предоставления дополнительной финансовой помощи инвестору или санируемому банку, так и основание и порядок ее предоставления», — указывает в представлении первый заместитель генпрокурора Александр Буксман.

В Генпрокуратуре предлагают ЦБ принять нормативный акт по отбору инвесторов для санации и проверить правомерность включения АСВ в план финоздоровления пункта о возможности увеличения финансирования.

В ЦБ сообщили, что уже разрабатывают нормативный акт, предусматривающий требования к инвесторам санируемых банков. Как только он будет готов, его представят на обсуждение. Претензию по плану оздоровления «Траста» там не прокомментировали.