Российская экономика проходит процесс адаптации к изменившимся условиям, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления в Госдуме.



«Наша экономика адаптируется к современным условиям, еще два года назад она была принципиально иной и по структуре, и по издержкам. Меняется наша роль в глобальной хозяйственной системе. Мы начали создавать прообраз нашей экономики, какой она будет в ближайшие десятилетия», — сказал он.

Медведев подчеркнул, что экономика находится под влиянием жестких негативных факторов. «Прежде всего — низкие цены на нефть. И дело не только в глубине их падения, но прежде всего в скорости падения. В 2015 году нефть подешевела вдвое. Второе — внешнее санкционное давление. Россия по-прежнему отрезана от рынка кредитных ресурсов и современных технологий. И главное — структурные проблемы нашей экономики, которые обострились в кризисной ситуации», — отметил премьер.

«Такое сочетание факторов было бы губительным, если бы дело происходило в 90-е годы, но сегодня мы не только устояли, но мы можем двигаться вперед», — заявил он.

