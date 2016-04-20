Международная финансовая корпорация (IFC), которой принадлежит 15% Локо-Банка, выходит из его капитала, рассказал «Ведомостям» человек, близкий к кредитной организации, и подтвердил представитель Локо-Банка. По его словам, IFC выходит из состава акционеров банка, сделка закроется в мае этого года.

Во вторник, 19 апреля, состоялось внеочередное собрание акционеров Локо-Банка, которое одобрило сделку по приобретению банком 276 737 своих акций у компании I.D. Safeguard Cyprus Limited. «Это техническая компания, которая выкупает на себя около 8,9% акций банка у IFC, затем эти бумаги будут выкуплены самим банком», — пояснил представитель кредитной организации. Еще 3,56% выкупит новый портфельный инвестор, не связанный с текущими акционерами, — Palamedos Corporation Limited (Кипр), а оставшиеся 2,51% — группа Станислава Богуславского, которому сейчас де-факто подконтрольно 19,99% капитала банка, добавил представитель Локо-Банка.

Это упрощает проведение сделки для IFC, нивелирует регуляторный риск и не несет рисков для иных инвесторов, кредиторов и клиентов Локо-Банка, подчеркивает собеседник издания, замечая, что в дальнейшем банк планирует привлечь нового портфельного инвестора из числа крупнейших мировых инвестиционных компаний или банков.

IFC вошла в капитал Локо-Банка в 2006 году. «Основанием для выхода из состава акционеров является завершение инвестиционного цикла, составляющего в среднем семь — десять лет», — говорит представитель банка. На решение о выходе повлияли санкции в отношении России, многие международные инвесторы вынуждены продавать доли в российских бизнес-проектах либо значительно снижать участие в них, говорит человек, близкий к банку.



По словам экспертов, хотя сейчас не самое лучшее время с точки зрения продажи банков, IFC должна выйти с прибылью из инвестиции в Локо-Банк. Десять лет назад, когда компания покупала долю в банке, собственные средства Локо-Банка составляли около 1,5 млрд рублей, а сейчас выросли до 13 млрд рублей. Впрочем, банкир, занимающийся слияниями и поглощениями, уверен, что та инвестиция прибыльна для IFC лишь формально. «В рублях она, наверное, прибыльна, но IFC инвестирует в долларах, а в валюте это владение убыточно», — пояснил собеседник издания.