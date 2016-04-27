Банк России отозвал с 27 апреля лицензию на осуществление банковских операций у Международного Банка Финансов и Инвестиций (МБФИ) (г. Москва, регистрационный номер 2073), сообщает пресс-служба регулятора.

В ЦБ объясняют применение крайней меры воздействия неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России и применением мер, предусмотренных федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

«Банк МБФИ проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций. Руководство и собственники кредитной организации не приняли действенных мер по нормализации ее деятельности», говорится в сообщении Центробанка.

Банк МБФИ — участник системы страхования вкладов.

Ранее, 25 апреля, Банки.ру сообщал, что МБФИ сократил сотрудников. На сайте банка опубликовано объявление о том, что 25 апреля изменен режим работы.