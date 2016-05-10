Международный консорциум журналистских расследований (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ) в понедельник, 9 мая, открыл доступ к онлайн-базе данных на 320 тыс. офшорных компаний, полученных на основе «панамского архива». В соответствии с материалами, с Россией связаны 11 516 компаний, попавших в базу, и 6 285 физических и юридических лиц, являющихся их владельцами или директорами. Основная часть владельцев и управляющих этими офшорами — физлица. Это выводит граждан России в число лидеров по приверженности офшорным юрисдикциям, пишет газета «Ведомости».

Информация более чем на 200 тыс. компаний попала к консорциуму в результате утечки архива документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, получившего название panama papers. Данные около года назад передал журналистам аноним, использующий псевдоним Джон Доу.

Публикация базы данных «панамского архива» является крупнейшим в истории раскрытием информации об офшорных компаниях и стоящих за ними людях, отмечает ICIJ. База позволяет вести поиск по родной стране бенефициара либо директора компании или по названию организации. В нее также включена информация о более чем 100 тыс. компаний, которую ICJI получил во время предыдущей крупной утечки данных офшоров в 2013 году.

При этом ICIJ не стал выкладывать весь архив, объем которого — 2,6 терабайта. В онлайн-базе не представлены оригинальные документы, входящие в архив: она только визуализирует связи между тысячами офшорных фирм и их учредителями, директорами, бенефициарами. В базе можно также найти дату регистрации и закрытия компаний, их юрисдикцию, адреса директоров и бенефициаров. ICIJ называет такое раскрытие «изложением основной корпоративной информации».

Консорциум отказался от публикации данных о банковских счетах, финансовых операциях, персональных данных — паспортов, телефонов, а также не стал обнародовать информацию из электронных писем, входивших в архив. В общественных интересах было решено опубликовать ограниченный объем информации, объяснил представитель ICIJ.

Mossack Fonseca — один из основных юридических консультантов в мире офшоров, его архив включал информацию о компаниях, трастах и фондах в 21 налоговой юрисдикции, от Гонконга до Невады (США). Статьи, опубликованные в апреле по итогам изучения «панамского архива», вызвали скандалы по всему миру, доказав связь ряда политиков, крупных бизнесменов и общественных деятелей с операциями офшоров из закрытых юрисдикций.