Королевский Банк Шотландии (Москва) перерегистрировался под новым наименованием. Бывшая «дочка» Royal Bank of Scotland, недавно сменившая собственника, взяла название, указывающее на аффилированность с новым владельцем, и с 5 мая значится в ЕГРЮЛ как АО «Банк «Экспо Финанс».

На сайте финучреждения и у ЦБ данные изменения пока не зафиксированы.

Напомним, кредитная организация сейчас на 100% принадлежит Экспобанку, который закрыл сделку по ее покупке у группы RBS в начале апреля этого года.

В феврале 2015-го Royal Bank of Scotland заявил, что в целях реструктуризации бизнеса и экономии средств намерен свернуть инвестиционную деятельность в 25 странах в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, в том числе в России. В ноябре стало известно, что о покупке дочернего банка RBS в России договорился Экспобанк, ключевым собственником которого является известный банкир Игорь Ким.