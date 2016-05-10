Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физлиц в рублях за первую декаду мая составила 9,76%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Банком России во вторник.

За третью декаду апреля показатель равнялся 9,85%, то есть за первые десять дней мая он уменьшился на 0,09 процентного пункта. На пиковой отметке в 15,64% средняя максимальная ставка была в конце декабря 2014 года после резкого повышения ключевой ставки ЦБ (сразу на 6,5 п. п. до 17% годовых) для стабилизации ситуации на валютном рынке.

В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения входят Сбербанк, ВТБ 24, Банк Москвы, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-Банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк, Россельхозбанк.

Регулятор рекомендует банкам не превышать уровень средней максимальной ставки топ-10 кредитных организаций более чем на 3,5 п. п. (до конца 2014 года допускалось превышение максимум на 2 п. п.).

С 1 июля 2015 года размер взносов в фонд страхования вкладов привязан к уровню ставок по депозитам. Если банк укладывается в базовый уровень доходности (среднее из максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения), он делает отчисления по ставке 0,1% расчетной базы за квартал (начиная с III квартала 2016 года эта ставка составит 0,12%). При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка изначально составляла 20%, более чем на 3 п. п. — 150%, а со II квартала 2016 года дополнительная и повышенная дополнительная ставки равны 50% и 200% базовой ставки соответственно.

На май базовый уровень доходности рублевых депозитов до востребования установлен на уровне 6,78%, вкладов на срок до 90 дней — 9,418%, от 91 до 180 дней — 10,212%, от 181 дня до года — 10,881%, на срок свыше года — 11,186%.