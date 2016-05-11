Клиенты Мособлбанка, открывшие депозиты до санации финучреждения, не досчитались 110 млн рублей. Источник портала Банки.ру в «Московском Областном» рассказал, что эти деньги оказались недоначисленными по результатам сверки остатков по счетам вкладчиков и их соответствия договорам, заключенным еще до начала процедуры финансового оздоровления кредитной организации в мае 2014 года.

На данный момент проверка успешно завершена, добавляет собеседник Банки.ру. Вкладчикам доначислили причитающиеся суммы депозитов и процентов, а у некоторых списали излишне восстановленные суммы.

Контроль соответствия фактических сумм вкладов условиям договоров началась с момента санации. Тогда под блокировку попали почти 185 тыс. счетов физлиц с остатками на сумму порядка 94 млрд рублей. Это почти все клиентские деньги Мособлбанка. Восстановление денежных средств на счетах вкладчиков было осуществлено прежней командой банка и содержало много ошибок. Для их исправления новое руководство кредитной организации разработало специальный временный регламент.

Сейчас он отменен, говорит источник портала Банки.ру в «Московском Областном»: банк работает в штатном режиме, а все операции по счетам клиентов проводятся день в день.

Предправления кредитной организации Ирина Морозова подтвердила данную информацию. «Проверка всех счетов и депозитов наших клиентов полностью завершена… Пришлось исправлять многочисленные ошибки, допущенные прежним менеджментом в процессе восстановления денежных средств, однако на сегодняшний день все проверено», — сказала она.

СМП Банк АО «СМП Банк» — крупный московский банк с развитой сетью подразделений. Основные направления деятельности банка — кредитование и обслуживание счетов коммерческих организаций, привлечение средств населения во вклады, а также валютные операции. Решением ЦБ с 21 мая 2014 года проводит санацию Мособлбанка, Финанс Бизнес Банка и Инресбанка. По состоянию на ноябрь 2016 года 43,223% акций банка принадлежит Борису Ротенбергу, 49,995% — его брату, Аркадию Ротенбергу. Пакетом в 4,832% акций владеет Елена Рузяк, остальные 1,94% распределены между акционерами-миноритариями.



По данным Банки.ру, на 1 января 2019 года нетто-активы банка — 490,35 млрд рублей (24-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 43,44 млрд, кредитный портфель — 147,47 млрд, обязательства перед населением — 152,30 млрд.