Руководством Мострансбанка фальсифицировались представляемые в ЦБ данные о реальных обязательствах перед физлицами

Объем вкладов населения, привлеченных Мострансбанком без их отражения в бухгалтерской документации, в несколько раз превышает показатель из официальной отчетности, сообщили в пресс-службе Банка России.



Временная администрация, назначенная в Мострансбанк в связи с отзывом у него лицензии 5 мая, в ходе проведения обследования его финансового состояния установила факт осуществления банком внесистемного учета обязательств перед вкладчиками.

«Руководство банка, злоупотребляя имеющимися полномочиями, организовало прием средств вкладчиков без отражения обязательств перед ними в бухгалтерском учете банка. При этом на дату отзыва у АКБ «Мострансбанк» лицензии на осуществление банковских операций объем обязательств перед вкладчиками, привлеченных мошенническим путем, достиг порядка 3 млрд рублей, что в несколько раз превышает величину вкладов населения, официально отраженных в отчетности банка», — отметили в Центробанке.



Руководством банка фальсифицировались представляемые в Банк России данные о реальных обязательствах перед физическими лицами, констатирует регулятор.



Информацию о финансовых операциях бывших руководителей и собственников Мострансбанка с признаками уголовно наказуемых деяний ЦБ направил в Генеральную прокуратуру, МВД и Следственный комитет РФ для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений, сообщает пресс-служба.

Ранее Агентство по страхованию вкладов выбрало банк-агент для выплаты компенсаций вкладчикам столичного Мострансбанка. Как сообщает департамент общественных связей АСВ, с клиентами Мострансбанка рассчитается Связь-Банк .