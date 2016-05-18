ООО «Промышленный региональный банк» (Промрегионбанк) отключен от системы срочных электронных платежей ЦБ РФ (БЭСП), сообщил порталу Банки.ру источник, знакомый с ситуацией.

«Промрегионбанк отключили от БЭСП», — сказал собеседник агентства.

Ранее, 16 мая, сообщалось, что Промрегионбанк приостановил работу дополнительных офисов в Томске. «У нас не работают дополнительные офисы в Томске», — сказала сотрудница банка. Она уточнила, что головное отделение кредитной организации в Москве работает в обычном режиме.

Напомним, что осенью 2014 года Промрегионбанк стал первым российским банком, который добровольно ушел из Крыма , закрыв в середине октября проработавший на тот момент только два месяца кредитно-кассовый офис в Симферополе.

