Банки в целях борьбы с незаконным обналичиванием средств через карты обучают своих сотрудников визуально определять клиентов, которые проводят незаконные операции, рассказал журналистам руководитель департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Юрий Полупанов.

«Сейчас в операционных кассах проводится инструктаж с тем, чтобы определять людей, которые этим занимаются. Если в банк заходит человек и приводит с собой группу студентов или пенсионеров, то это визуально бросается в глаза. Операционных работников инструктируют на этот счет», — сообщил Полупанов.

Он также отметил, что в целях борьбы с противоправными действиями банки проводят ревизию своих продуктов, в частности, сокращая лимиты по обналичиванию, уменьшая количество карт, выданных на одного клиента.

По словам Полупанова, ключевой мерой по борьбе с «веерным» обналичиванием станет введение автоматизированных систем для анализа трансакций.

«Ключевая мера — это внедрение самими банками автоматизированных систем, которые будут позволять в конце операционного дня через специальные модули раскладывать поступление безналичных денег и их снятие. И по частоте снятия, по количеству юрлиц этот анализ позволит четко идентифицировать те карты, которые используются не в правомерных целях. Это достаточно затратно, но это уже делается», — пояснил он.