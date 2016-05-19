Промсвязьбанк предлагает посетителям Банки.ру открыть вклад «Премиальный доход» на эксклюзивных условиях. Оформить депозит можно до 31 мая, предварительно получив промокод.
Средства размещаются на 367 дней под 10,7% годовых. Минимальная сумма вклада — 1,5 млн рублей, максимальная — 5 млн. Пополнение и частичное расходование не предусмотрено. Выплата процентов осуществляется в конце срока, при досрочном расторжении договора по истечении первых 90 дней проценты пересчитываются из расчета 0,5 ставки, указанной в договоре.
«В рейтинге сберегательных вкладов российских банков, входящих в топ-20 по величине активов, процентная ставка по вкладу «Премиальный доход» является максимальной», — подчеркивает эксперт по вкладам Банки.ру Наталия Болдырева.
Для открытия вклада на эксклюзивных условиях необходимо оформить программу премиального обслуживания Orange Premium Club или «Твой ПСБ Премиум» в день размещения депозита или в течение 30 дней до этой даты. «Программа «Твой ПСБ Премиум» бесплатна для всех вкладчиков, воспользовавшихся специальным предложением. Программа Orange Premium Club в первый месяц обслуживания также бесплатна для всех, далее — при сумме вклада от 2 миллионов рублей либо при остатке на счетах более 1 миллиона рублей и обороте по премиальным картам более 50 тысяч рублей», — уточняет эксперт.
В рамках программ Orange Premium Club и «Твой ПСБ Премиум» клиенты банка могут воспользоваться следующими привилегиями: снятие наличных за рубежом без комиссии, страхование выезжающих за рубеж, обмен валюты на специальных условиях, выпуск премиальных пластиковых карт для себя и своих близких, специальные условия по вкладам и накопительным счетам и др.
Вкладчики могут принять участие в акции «БанкЛото» — ежемесячном розыгрыше призов от Банки.ру. По правилам ее проведения ежемесячно разыгрываются 50 призов и дополнительный специальный приз «Джокер» под номером «777» — все по 20 тыс. рублей.
ПАО «Промсвязьбанк» — крупный универсальный банк с развитой сетью подразделений. Ключевыми направлениями работы традиционно являются кредитование и обслуживание счетов корпоративных клиентов. С 2005 года банк развивает розничный бизнес. Кроме того, в сферу интересов кредитной организации входит работа на межбанковском и валютном рынках, на рынке ценных бумаг. В середине января 2018 года Минфин официально объявил о создании на базе Промсвязьбанка опорного банка для обслуживания гособоронзаказа и крупных госконтрактов. С марта 2018 года владельцем почти 100% акций Промсвязьбанка выступало АСВ. В мае 2018 года почти 100% акций банка были переданы в государственную казну.
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2019 года нетто-активы банка — 1 694,09 млрд рублей (9-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 130,74 млрд, кредитный портфель — 760,41 млрд, обязательства перед населением — 287,31 млрд.