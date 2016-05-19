В рейтинге сберегательных вкладов в банках из топ-20 по величине активов ставка по «Премиальному доходу» является максимальной

Промсвязьбанк предлагает посетителям Банки.ру открыть вклад «Премиальный доход» на эксклюзивных условиях. Оформить депозит можно до 31 мая, предварительно получив промокод.

Средства размещаются на 367 дней под 10,7% годовых. Минимальная сумма вклада — 1,5 млн рублей, максимальная — 5 млн. Пополнение и частичное расходование не предусмотрено. Выплата процентов осуществляется в конце срока, при досрочном расторжении договора по истечении первых 90 дней проценты пересчитываются из расчета 0,5 ставки, указанной в договоре.

«В рейтинге сберегательных вкладов российских банков, входящих в топ-20 по величине активов, процентная ставка по вкладу «Премиальный доход» является максимальной», — подчеркивает эксперт по вкладам Банки.ру Наталия Болдырева.

Для открытия вклада на эксклюзивных условиях необходимо оформить программу премиального обслуживания Orange Premium Club или «Твой ПСБ Премиум» в день размещения депозита или в течение 30 дней до этой даты. «Программа «Твой ПСБ Премиум» бесплатна для всех вкладчиков, воспользовавшихся специальным предложением. Программа Orange Premium Club в первый месяц обслуживания также бесплатна для всех, далее — при сумме вклада от 2 миллионов рублей либо при остатке на счетах более 1 миллиона рублей и обороте по премиальным картам более 50 тысяч рублей», — уточняет эксперт.

В рамках программ Orange Premium Club и «Твой ПСБ Премиум» клиенты банка могут воспользоваться следующими привилегиями: снятие наличных за рубежом без комиссии, страхование выезжающих за рубеж, обмен валюты на специальных условиях, выпуск премиальных пластиковых карт для себя и своих близких, специальные условия по вкладам и накопительным счетам и др.

Вкладчики могут принять участие в акции «БанкЛото» — ежемесячном розыгрыше призов от Банки.ру. По правилам ее проведения ежемесячно разыгрываются 50 призов и дополнительный специальный приз «Джокер» под номером «777» — все по 20 тыс. рублей.