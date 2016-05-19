У Внешпромбанка, лишившегося лицензии в январе 2016 года и признанного банкротом в марте, появился новый акционер. Конечным бенефициаром семи британских компаний, которые в сумме контролируют более 35% долей банка, стал проживающий на Кипре британец Саввас Коста Фемистоклеус. Это следует из данных Британского реестра компаний, в котором зафиксированы изменения, выяснили «Ведомости».

Фемистоклеус стал владельцем этих компаний в феврале, когда прежние бенефициары — физические лица продали или передали ему свои доли. Эти семь человек, о которых ничего не известно, по-прежнему значатся конечными собственниками Внешпромбанка на сайте ЦБ в списке «лиц, под контролем которых находится банк». ЦБ это не комментирует.

Фемистоклеус — управляющий директор кипрской Eraclis Fiduciary Ltd. Компания оказывает юридические услуги в области корпоративного и торгового права, в том числе по сделкам M&A, а также специализируется на создании и администрировании иностранных компаний и трастов, говорится на ее сайте.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий Внешпромбанка) не владеет информацией о смене собственников банка, сообщил его представитель. Участники рынка основной владелицей считают президента Внешпромбанка Ларису Маркус (по отчетности, напрямую владеет 7,47%), в конце 2015 года арестованную по подозрению в мошенничестве. Ее брату, президенту Федерации бобслея России Георгию Беджамову, принадлежит 0,7% через «Промстройпроект». В марте он был заочно арестован. Совладелец Внешпромбанка (8,16%), известный финансист Александр Зурабов сообщил, что о смене собственников ему неизвестно и никаких предположений, зачем это могло понадобиться, у него нет.

Новый собственник, скорее всего, номинальный акционер, полагает партнер Tertychny Law Иван Тертычный. По его словам, сделка могла пройти незадолго до отзыва лицензии, а данные в реестр были внесены позже. Но даже если доли в банке передавались в преддверии краха банка, экономической целесообразности эти сделки иметь все равно не могут. «Акции лопнувшего банка не стоят ничего», — категоричен Тертычный.

«Очевидно, что это какая-то схема, причем не очень простая», — говорит совладелец банка, лишившегося лицензии. Возможно, таким образом совладельцы банка хотят избежать привлечения к субсидиарной ответственности, обезопасить себя от возможных исков и давления, хотя реальные владельцы банка все равно будут установлены. Представитель АСВ заверил, что смена собственников не помешает агентству привлечь к ответственности виновных в банкротстве банка.

Между тем Фемистоклеус и его компания уже имели дело с российскими банками. Так, Eraclis Fiduciary и Фемистоклеус косвенно владеют 18% Промсельхозбанка в интересах Али Одей Аджина: в 2005—2007 годах — члена правления Внешпромбанка, а с 2007 года — его вице-президента. Eraclis Trustees косвенно владеет 20% банка «Премьер Кредит» в интересах Оксаны Смирновой и Юрия Пеньковского. Оба банка не ответили на запросы издания.

