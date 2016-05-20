Президенту Владимиру Путину на заседании президиума экономического совета 25 мая придется выбирать между двумя концепциями роста экономики — бюджетным стимулированием и бюджетной консолидацией с выходом на устойчивый рост экономики через три года. Против сторонников скачкообразного роста выступит председатель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин: по его мнению, надо не гнать, а создать условия для разгона, пишут «Ведомости».

Позицию сторонников бюджетного стимулирования на встрече перед заседанием представили помощник президента Андрей Белоусов и представитель Столыпинского клуба, бизнес-омбудсмен Борис Титов, рассказали изданию два участника совета и два федеральных чиновника.

Ранее Белоусов говорил газете, что среди участников совета — консенсус: российская экономика может расти по 4% ВВП в год уже с 2018 года (это принесет бюджету свыше 300 млрд рублей, необходимых для модернизации). Но у Кудрина другое мнение, пересказывает его выступление один из участников предварительной встречи: «Не надо гнать страну к экономическому росту в ближайшие годы, для этого нет ресурсов. Максимум можно выйти на стабильный рост ВВП в 1%». Важно снизить дефицит до 1% ВВП, а инфляцию — до 4%, а тем временем проводить институциональные реформы — судебной и правоохранительной систем, поясняет он. Представитель Кудрина отказался от комментариев.

Для роста экономики нужен разбег в три — пять лет, объясняет другой участник встречи. Но сначала необходимо договориться о реформах, говорит он: если запустить их уже с 2017 года, то через три — пять лет возможны высокие темпы роста. Выпрыгнуть на 4% уже завтра невозможно и опасно, подчеркивает собеседник газеты. «Это разумная позиция», — оценивает федеральный чиновник: чтобы расти, нужны серьезные структурные изменения. И при 100 долларах за баррель Россия не сможет расти быстрее 1,5—2% без структурных реформ, говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Без них Россия обречена на вечную стагнацию, предупреждала первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

Белоусов не согласен с тем, что ресурса для роста нет, он видит его в большой нераспределенной прибыли компаний, которая сейчас лежит на счетах. Ее будут вкладывать, когда начнут снижаться инфляция и квазиполитические риски, говорит директор Центра развития ВШЭ Наталья Акиндинова. Бизнес не склонен инвестировать, и это более серьезная проблема, чем отсутствие средств для инвестиций, говорит она, — деньги не спасут.

У коалиции Кудрина более высокие шансы убедить президента, считают некоторые чиновники: Путин — сторонник бюджетной консолидации, тем более что нужны резервы к выборам. «И, конечно, слова человека, который когда-то сберег деньги в этих резервах, будут иметь большое значение для него», — отмечает один из чиновников.

Путину предстоит решить, нужен ли ему для повышения президентского рейтинга рост экономики, говорит главный экономист БКС Владимир Тихомиров. «Если реформы, то это конфликт с элитами или с массами. Но если идти по пути стагнации, то не будет средств на соцрасходы, и рано или поздно люди тоже выйдут на улицу», — полагает он.