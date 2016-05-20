Следствие по делу о захвате заложников в отделении Московского Кредитного Банка (МКБ) проверяет ликвидированного в ходе спецоперации Алексея Ухина на причастность к аналогичному нападению на другое отделение МКБ, в ходе которого преступнику удалось получить более 200 тыс. рублей, пишет «Коммерсант».

Как сообщила официальный представитель ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова, следствие проверяет Алексея Ухина на причастность к нескольким вооруженным нападениям на столичные банки. Так, по данным следствия, 26 марта 2016 года преступник в маске, одетый в черную куртку и белые кроссовки, угрожая кассиру отделения МКБ, расположенного на улице 1812 года, пистолетом и, как выяснилось потом, муляжом взрывного устройства, заставил его выдать 209 тыс. рублей.

Поскольку преступник был одет точно так же, как Алексей Ухин во время совершенного в среду нападения на отделение МКБ на Первомайской улице, сами преступления совершены примерно в одно и то же время (20 часов 30 минут) и в обоих случаях злоумышленники использовали один и тот же способ совершения преступления, следствие полагает, что в налетах участвовал один и тот же человек. Проверить эту информацию в ГСУ СКР намерены в том числе с помощью сравнительной генетической экспертизы. Для нее будут использованы образец крови Ухина и выделения, которые остались в перчатках, брошенных преступником при налете на улице 1812 года.