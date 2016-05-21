Современная банковская система со временем умрет, а клиенты будут открывать счета в Центральном банке напрямую, считает глава Сбербанка Герман Греф.



«Все функции абсолютно постепенно заменяемы алгоритмами… Они могут привести к тому, что банковская система станет одноуровневая, то есть Центральный банк — и все. Мы все открываем счета в ЦБ, а дальше — дело техники. Я себя готовлю к такому будущему», — заявил он, выступая в «Сколково».

«Я не уверен, что на похороны банковской системы придет очень много людей… Я не знаю людей, которые очень сильно любят банки», — добавил Греф, признавшись, что и сам их не любит.

По его мнению, 2015 год стал переломным: век IT сменил век, в котором главным будет умение собирать и анализировать информацию.