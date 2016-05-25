Чистая прибыль Сбербанка по итогам I квартала 2016 года по МСФО увеличилась в 3,8 раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и достигла 117,7 млрд рублей. Об этом говорится в материалах кредитной организации.

Активы банка с начала года сократились на 2,8% и составили на 31 марта 26,6 трлн рублей. Уменьшение активов «Сбера» в I квартале было обусловлено, в частности, снижением величины кредитного портфеля. Последний равнялся на отчетную дату 18,5 трлн рублей, что на 1,2% меньше по сравнению с концом прошлого года. Корпоративные кредиты сократились на 1,2% до 14,8 млрд рублей, розничные кредиты — на 0,2% до 4,9 трлн рублей. При этом реструктурированная задолженность до вычета резервов выросла почти на 3% и составила 3,5 трлн рублей.

В Сбербанке поясняют: основным фактором снижения корпоративного портфеля стала переоценка валютного портфеля. На динамику кредитного портфеля физических лиц в основном повлияли рост ипотечных кредитов (на 1,8% за I квартал) и снижение объема портфеля необеспеченных потребительских кредитов (спад на 3,9%). В то же время увеличилась доля неработающих кредитов. К концу квартала она составила 5,2% против 5% по состоянию на начало года.

Депозиты в I квартале продемонстрировали сокращение на 2,6%. Отток наблюдался как в корпоративном, так и розничном сегментах. Так средства предприятий снизились на 1,7%, а физлиц — на 3,2%. Это произошло «за счет укрепления рубля и сезонности», поясняют в Сбербанке.

Достаточность капитала росла в течение квартала, коэффициент достаточности основного капитала увеличился на 80 базисных пунктов до 9,7%, в то время как коэффициент достаточности общего капитала достиг 13,4%, увеличившись также на 80 базисных пунктов.

Рентабельность капитала достигла 19,3% по сравнению с 5,9% в I квартале 2015-го. «Рост рентабельности капитала в первом квартале этого года был обусловлен продолжающимся восстановлением чистого процентного дохода, сокращением стоимости риска и контролем за расходами на фоне относительной стабилизации макроэкономики», — указал зампред правления Сбербанка Александр Морозов. Рентабельность активов достигла 1,7%, увеличившись на 1,2 процентного пункта.

Чистые процентные доходы за I квартал прибавили 62,5% относительно аналогичного периода прошлого года и составили 325,5 млрд рублей. Чистый комиссионный доход равнялся 77,2 млрд рублей, что на 11,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.



Расходы на резервы под обесценение кредитного портфеля за январь — март сократились до 84,3 млрд рублей против 114,9 млрд за аналогичный период 2015 года. По оценкам Сбербанка, это означает уменьшение стоимости кредитного риска до 170 базисных пунктов против 250 базисных пунктов годом ранее.

