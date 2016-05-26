Цены на нефть растут на фоне данных из США по коммерческим запасам сырья за период с 13 по 20 мая

Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов в четверг превысила 50 долларов за баррель впервые с ноября 2015 года.



Цена июльских контрактов на Brent по состоянию на 8:16 мск составила 50,08 доллара за баррель, поднявшись на 2,9%. Котировки июльских фьючерсов на нефть WTI на 8:28 мск увеличились на 0,31 доллара и достигли 49,87 доллара за баррель.

Цены на нефть растут на фоне данных из США по коммерческим запасам сырья за период с 13 по 20 мая. Согласно докладу Министерства энергетики США, запасы снизились на 4,2 млн баррелей, или на 0,8%, до 537,1 млн баррелей.

«Brent все же смогла пройти отметку 50 долларов за баррель, хотя мы такую вероятность рассматривали с долей скептицизма. Пробой отметки мог состояться лишь при серьезных основаниях. И таковые дали два позитивных отчета по коммерческим запасам нефти в подземных хранилищах США. Напомним, что, по данным Американского института нефти (API), сокращение объемов нефти в хранилищах за неделю составило 5,137 миллиона. Тем временем опубликованный в среду отчет от Минэнерго подтвердил снижение показателя даже в два раза больше прогнозов: на 4,2 миллиона баррелей против ожидаемых 2,5 миллиона. Однако мы все же поостереглись бы радоваться случившемуся, так как текущее движение идет очень осторожно и пока не отмечается череды срабатывания стопов, на которые можно было бы рассчитывать, учитывая силу 50-долларового сопротивления. Отсутствие существенных позитивных катализаторов роста Brent в течение текущего дня вполне может заставить актив спуститься в район 49 долларов за баррель», — комментирует старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.