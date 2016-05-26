Промрегионбанк приостановил трансакции по своим банковским картам, говорится на сайте кредитной организации.



«Сообщаем вам о том, что с 26 мая 2016 года проведение трансакций по банковским картам, эмитированным ООО «Промрегионбанк», временно приостановлено», — отмечается в сообщении.

На прошлой неделе порталу Банки.ру стало известно, что Промрегионбанк отключен от БЭСП.

Ранее, 16 мая, сообщалось, что Промрегионбанк приостановил работу дополнительных офисов в Томске. «У нас не работают дополнительные офисы в Томске», — сказала сотрудница банка. Она уточнила, что головное отделение кредитной организации в Москве работает в обычном режиме.

Напомним, что осенью 2014 года Промрегионбанк стал первым российским банком, который добровольно ушел из Крыма , закрыв в середине октября проработавший на тот момент только два месяца кредитно-кассовый офис в Симферополе.