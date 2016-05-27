У российской криптовалюты будет эмитент с правами и обязанностями

В России планируют ввести национальную криптовалюту, отменив хождение всех остальных. Эту идею Росфинмониторинг обсуждает с Минфином, ЦБ и банкирами, сообщил «Коммерсанту» статс-секретарь, заместитель директора Росфинмониторинга Павел Ливадный.

На текущий момент рассматриваются следующие основные принципы, рассказал Ливадный. Регулируемая российская криптовалюта не должна быть безэмиссионной, то есть не просто генерироваться компьютером по определенному алгоритму, как биткоин, — без чьей-либо правовой ответственности за процесс. По словам представителя Росфинмониторинга, у российской криптовалюты будет эмитент с правами и обязанностями. Им могут быть «финансовые организации, которым будет доверена эмиссия криптовалют».

Скорее всего, предполагают в Росфинмониторинге, эта деятельность будет лицензирована. Обменивать рубли или иную валюту на криптовалюту компании и граждане смогут в так называемых обменниках — на специальных электронных площадках — по регламентированным правилам. Личность приобретающего криптовалюту будет обязательно идентифицироваться, «чтобы свести к минимуму анонимные переводы».

Именно с анонимными платежами, в том числе в криптовалютах, в Росфинмониторинге связывают риски финансирования терроризма и иных противоправных действий. Предполагается, по крайней мере на текущий момент, что одновременно с введением отечественной регулируемой криптовалюты будет запрещено хождение на территории страны иных криптовалют.