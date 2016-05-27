Для оживления экономики необходимо изменить и укрепить все сферы деятельности, сказал в интервью «Известиям» глава Сбербанка Герман Греф. А сделать это может только государство, подчеркнул банкир, но в сегодняшнем состоянии это будет тяжело.

«Нам нужно фактически изменить все сферы нашей деятельности. Все наши институты, существующие в развитых странах, сегодня присутствуют у нас как институты, но во многом носят имитационный характер», — считает собеседник издания. В качестве примера он привел главный институт рыночной экономики — институт частной собственности. По мнению Грефа, в России он есть, но он нормально не функционирует, не защищен.

«Владея любой частной собственностью, вы можете в один момент ее лишиться, если ею заинтересовались конкуренты или еще кто-то. Это все требует серьезного изменения и укрепления. Это может сделать только один субъект — государство, но в сегодняшнем его состоянии даже при огромном желании сделать это будет тяжело», — сказал глава госбанка.

Для подобного рода широкомасштабных реформ, считает он, нужно создать эффективную систему управления, которая может быть результативной.

Кроме того, глава Сбербанка сообщил, что вошел в состав рабочей группы Экономического совета при президенте и намерен участвовать в работе возглавляемого Алексеем Кудриным Центра стратегических разработок. «Меня включили в состав рабочей группы. Был разговор с Алексеем (Кудриным. — Прим. ред.), и я сказал, что готов помогать ему во всем», — подтвердил Греф.