ЦБ оставил еще два банка без лицензий

Банк России с 27 мая отозвал лицензии на осуществление банковских операций у Банка Развития Технологий (регистрационный номер 3441) и ЕвроАксис Банка (регистрационный номер 3273). Об этом сообщила пресс-служба регулятора в пятницу.

В ЦБ подчеркивают, что решение об отзыве лицензий принято в связи с неисполнением кредитными организациями федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, а также учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

При этом у Банка Развития Технологий значение нормативов достаточности капитала опустилось ниже 2%, а размер собственных средств — ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации. В сообщении Центробанка отмечается, что банк размещал денежные средства в низкокачественные активы и не создавал соответствующих резервов. Кроме того, кредитная организация полностью утратила собственные средства (капитал).

В числе причин отзыва лицензии у ЕвроАксис Банка регулятор назвал неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам. «В связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, ЕвроАксис Банк несвоевременно исполнял обязательства перед кредиторами», — говорится в пресс-релизе.

В ЦБ подчеркивают, что руководители и собственники кредитных организаций не приняли действенных мер по нормализации их деятельности.

Оба банка являются участниками системы страхования вкладов. Выплата страховки их клиентам начнется не позднее 10 июня, сообщил департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов.

Как сообщалось ранее, Центробанк с конца января ввел ограничение на открытие новых депозитных счетов в Банке Развития Технологий на полгода. Кроме того, в течение нескольких месяцев кредитная организация нарушала нормативы ЦБ. Так, в феврале банком были нарушены норматив достаточности основного капитала (Н1.2), норматив мгновенной ликвидности (Н2) и норматив текущей ликвидности (Н3), в марте — нормативы достаточности базового и основного капитала (Н1.1, Н1.2), мгновенной ликвидности (Н2) и текущей ликвидности (Н3), в апреле — нормативы Н1.1 и Н1.2 и Н3.

ЕвроАксис Банк также не соблюдал нормативы регулятора. В марте он семь дней нарушал норматив текущей ликвидности и один день не выполнял требования по нормативу мгновенной ликвидности, а в апреле на протяжении девяти дней не соблюдал нормативы достаточности базового и основного капитала, в течение 22 дней — нормативы мгновенной и текущей ликвидности.