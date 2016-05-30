Банк России отозвал с 30 мая лицензию на осуществление банковских операций у Промрегионбанка (г. Москва, регистрационный номер 2123), сообщает пресс-служба регулятора.



В ЦБ объясняют применение крайней меры воздействия неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже 2%, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».



«В рамках осуществления своих функций надзорным органом неоднократно выявлялись факты низкого качества кредитного портфеля ООО «Промрегионбанк», вследствие чего в адрес кредитной организации направлялись требования о минимизации принимаемых рисков. В результате формирования резервов на возможные потери под активы неудовлетворительного качества, приобретенные банком в мае текущего года, ООО «Промрегионбанк» полностью утратило собственные средства (капитал)», — отметили в Банке России.

Промрегионбанк — участник системы страхования вкладов.



На прошлой неделе кредитная организация приостановила трансакции по своим банковским картам. Ранее Промрегионбанк был отключен от БЭСП. В середине мая сообщалось, что Промрегионбанк приостановил работу дополнительных офисов в Томске. «У нас не работают дополнительные офисы в Томске», — заявляла сотрудница банка. Она уточнила, что головное отделение кредитной организации в Москве работает в обычном режиме.

Напомним, что осенью 2014 года Промрегионбанк стал первым российским банком, который добровольно ушел из Крыма , закрыв в середине октября проработавший на тот момент только два месяца кредитно-кассовый офис в Симферополе.