Двух валютных ипотечных заемщиков банка ВТБ 24, которые неделю назад объявили бессрочную голодовку, госпитализировали. Об этом порталу Банки.ру сообщила представитель группы заемщиков Любовь Юхтенко.

«Два человека приняли решение голодать. Сегодня мы, видя, что их состояние ухудшилось, вызвали скорую помощь, и их отвезли в больницу», — рассказала Юхтенко.

Группа валютных ипотечных заемщиков с прошлой недели находится в офисе ВТБ, расположенном в московском комплексе «Башня Федерации».

«Мы направили письмо в адрес первого заместителя председателя правления ВТБ Василия Титова и намерены встретиться с кем-либо из руководства группы, уполномоченным принимать решения», — отметила Юхтенко.

Заемщики требуют индивидуального подхода к вопросу реструктуризации валютных кредитов. «Сейчас нам предлагают одинаковые варианты решения для всех, мы же хотим, чтобы были найдены компромиссные решения для каждого заемщика в зависимости от ситуации», — отметила Юхтенко.

Как сообщил Банки.ру руководитель пресс-службы ВТБ 24 Артем Бочкарев, переговоры с валютными ипотечными заемщиками не прекращаются на протяжении уже нескольких месяцев.

«События в башне «Федерация» на этот процесс не повлияли и повлиять не могут. Потому что клиент должен решать вопросы в индивидуальном порядке и именно с тем банком, с которым заключен договор; единого универсального решения не существует. Мы видим, что все большее число валютных ипотечных заемщиков приходят к пониманию, что найти компромисс с банком вполне реально. С начала прошлого года из 4 500 таких клиентов уже урегулировали свои отношения с ВТБ 24 более 2 тысяч человек», — отметил он.

