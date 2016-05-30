Ассоциация российских банков обратилась в Верховный суд РФ в связи с беспрецедентным, по мнению ассоциации, решением сочинского суда, вставшего на сторону валютной заемщицы. Копия обращения имеется в распоряжении портала Банки.ру.

Лазаревский районный суд Сочи в июне 2015 года рассмотрел иск заемщицы, которая в июле 2013-го оформила потребительский кредит в ТЭМБР-Банке на неотложные нужды на сумму 1 млн евро. Заемщица требовала от банка изменения условий кредитного договора в части валюты кредита, аргументируя это тем, что лишилась работы и является многодетной матерью.

Суд удовлетворил все требования заемщицы и изменил условия кредитного договора в части валюты кредита. Суд не только пересчитал размер ссуды в рубли по курсу Банка России на дату предоставления кредита (8 июля 2013 года. — Прим. ред.), но и определил размер ежемесячного погашения части кредита в рублевом эквиваленте. Это, в свою очередь, привело к перерасчету всей ранее поступившей суммы погашения из евро в рубли и к необходимости зачета «излишне уплаченной суммы» в счет оплаты кредита. Размер процентной ставки, установленной в кредитном договоре (11,5% годовых), судом при этом пересмотрен не был.

В то же время договоры залога имущества, заключенные между банком и третьими лицами в целях обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору, были признаны недействительными. Суд сослался на статьи 168 и 339 Гражданского кодекса РФ. По мнению суда, существо и размер обеспечиваемого обязательства, указанные в договоре залога, перестали соответствовать условиям кредитного договора, которые были изменены самим же судом в его решении.

ТЭМБР-Банк обжаловал решение Лазаревского райсуда, однако апелляционная инстанция оставила его без изменения. В рассмотрении кассационной жалобы банка на заседании как Краснодарского краевого суда, так и Верховного суда было предварительно отказано ввиду отсутствия, по мнению судей, оснований, предусмотренных статьей 387 Гражданско-процессуального кодекса РФ. В итоге банк обратился в АРБ с просьбой разобраться в ситуации. Кроме того, 27 мая банк подал апелляционную жалобу в Верховный суд с просьбой отменить определение судьи об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения на заседании судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ.

Как говорится в обращении АРБ в ВС за подписью главы банковской ассоциации Гарегина Тосуняна, изменения, внесенные судом в кредитный договор, привели к возложению всех валютных рисков на банк и снижению валютной выручки в сравнении с рублевыми кредитами.

«Ошибочный подход судов первой и апелляционной инстанций к возможности изменения валюты кредита и условий кредитования, в том числе признание недействительными договоров залога, может создать судебный прецедент по делам, связанным с валютной оговоркой. При этом банки столкнутся с многочисленными исками от заемщиков, что приведет к серьезному подрыву банковской системы и банкротству многих банков из-за падения их капитала», — опасаются в Ассоциации российских банков.

По мнению АРБ, изменение курса иностранной валюты и ухудшение финансового положения заемщика нельзя отнести к числу тех обстоятельств, которые являются основанием для применения статьи 451 ГК РФ («Изменение и расторжение договора»), поскольку заемщик, как считают в ассоциации, «мог и должен был предвидеть возможность наступления таких последствий ввиду цикличности российской экономики и повторяемости валютных кризисов с 1998 года».

Как подчеркивает Тосунян, по аналогичным спорам по договорам кредита в иностранной валюте сложилась единообразная практика российских судов. При этом суды отказывали заемщикам в пересмотре условий кредитных договоров в части изменения валютного курса с рыночного на нерыночный. «В противном случае разрушились бы фундаментальные основы договорного права», — добавляют в АРБ.

Так, в феврале 2015 года Пушкинский городской суд обязал ВТБ 24 произвести перерасчет произведенных платежей по кредитному ипотечному договору валютной заемщицы исходя из курса на дату заключения договора. Однако позднее Мособлсуд отменил решение о пересчете платежа по валютной ипотеке по льготному курсу.



Ассоциация просит Верховный суд передать кассационную жалобу ТЭМБР-Банка на решение Лазаревского райсуда для рассмотрения на заседании судебной коллегии по гражданским делам ВС.



Согласно картотеке Лазаревского райсуда, заемщицей является депутат от ЛДПР Городского собрания Сочи Вероника Иванчикова. По данным сайта Горсобрания Сочи, она работает в ООО «Производственно-коммерческая фирма «Европолис» (ЛОК «Горный воздух») заместителем директора по маркетингу и продажам. Как отмечается на сайте Горсобрания Сочи, Вероника Иванчикова замужем, воспитывает троих сыновей. По данным одного из местных интернет-ресурсов, она является супругой депутата Госдумы от ЛДПР, первого зампреда думского комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Юрия Напсо.