ЦБ ограничил проведение операций банку «Финансовый Стандарт», сообщил порталу Банки.ру источник, знакомый с решением ЦБ.

«В отношении банка действуют ограничения на проведение операций», — пояснил источник, добавив, что «сложившаяся ситуация может означать отключение банка от БЭСП».

Кроме того, по данным источника Банки.ру, кредитная организация не проводит платежи по средствам юридических лиц уже около недели.



В банке сообщили, что с 10 мая финансовая организация работает в ограниченном режиме. «Все платежи у нас проверяет ЦБ, поэтому они идут через картотеку, но исполняются в порядке очередности», — сказал сотрудник банка.



Регулятор сообщил о введении запрета на открытие счетов физических лиц в банке с 26 апреля.

Банк только в прошлом месяце утратил почти половину высоколиквидных активов (44%, или 615 млн рублей.) Совокупные же активы сократились в апреле на 2,5% и составили 13,5 млрд рублей. При этом оборот по валютным операциям в апреле сократился на 13,5%, но почти вдвое превысил объем активов — 25,5 млрд рублей.

Норматив достаточности капитала Н.1 на начало мая опустился ниже минимально допустимого значения 10% и составил 9,3%.