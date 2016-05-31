Россельхозбанк (РСХБ) выпустит десятилетние структурные облигации на 10 млрд рублей. Как говорится в презентации банка для инвесторов, РСХБ ориентируется на доходность 11,75—12,75% годовых, при этом базовым активом по бумагам станут облигации другой кредитной организации — банка «Пересвет». Выпуск соответствует критериям инвестирования пенсионных накоплений НПФ, подчеркивается в презентации для инвесторов. Ключевые инвесторы, на которых рассчитывает РСХБ, — это негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании, а также банки, сказано в презентации.
Схема размещения выглядит следующим образом: РСХБ выпускает собственные бонды, часть средств от них будет направлена на выкуп облигаций, которые в свою очередь выпустит «Пересвет». Кроме того, часть средств, как отмечается в презентации, будет направлена на покупку ОФЗ, доходность которых должна обеспечить держателям структурных облигаций РСХБ сохранность их инвестиций.
На прошлой неделе в Санкт-Петербурге менеджментом РСХБ и банка «Пересвет» была проведена встреча с инвесторами, в числе которых было несколько представителей частных УК и НПФ. Приглашение получили многие УК, управляющие пенсионными деньгами. «Это интересное предложение, учитывая, что аналогичные бумаги самого РСХБ торгуются с доходностью 10–11,5% годовых, но необходимо оценить все риски этого инструмента», — сказал управляющий инвесткомпании, получивший письмо от РСХБ. По словам директора департамента рынков долгового капитала Росбанка Антона Кирюхина, формально выпуск структурных облигаций будет иметь рейтинг РСХБ, который существенно выше, чем у банка «Пересвет». Согласно шкале международного рейтингового агентства Fitch, кредитный рейтинг РСХБ соответствует уровню «ВВ+», рейтинг банка «Пересвет» находится на уровне «В+». «Однако инвесторы должны будут анализировать данные облигации как микс из двух инструментов и оценивать риски исходя из чистой приведенной стоимости платежей купонов и номинала, понимая, что фактически часть рисков — примерно 50—60% — будет приходиться на риск по банку «Пересвет», а остальное — на Россельхозбанк», — говорит Кирюхин.
Руководитель направления по управлению активами с фиксированной доходностью «ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс» Игорь Козак полагает, что у банка «Пересвет» возникла необходимость привлечь длинные деньги и при этом удешевить стоимость фондирования. Облигации банка сейчас торгуются с доходностью около 14% годовых. Всего в обращении у банка находятся восемь выпусков облигаций на сумму 24,6 млрд рублей. «В тандеме с РСХБ банк заплатит меньшую премию, чем если бы размещал свои бонды на рынке. Скорее всего, выпуск будет продан в формате «размещение в одни руки», — считает финансист. При этом Козак не исключает, что покупателями структурных бондов могут быть и НПФ: именно поэтому нужен эмитент с более высоким рейтингом.
По данным Банки.ру, на 1 января 2019 года нетто-активы банка — 3 467,38 млрд рублей (5-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 483,66 млрд, кредитный портфель — 2 155,74 млрд, обязательства перед населением — 1 020,31 млрд.
ПАО «АКБ «Пересвет» — достаточно крупный столичный банк, исторически связанный с Русской Православной Церковью (РПЦ). Традиционно обладал мощной корпоративной клиентской базой, обслуживал в том числе компании в государственной и федеральной собственности. Активно кредитовал коммерческие предприятия, малый и средний бизнес, а также инфраструктурные проекты, обеспеченные выручкой от госконтрактов. В настоящее время проходит процедуру финансового оздоровления, с апреля 2017 года в качестве инвестора был выбран подконтрольный нефтяной компании «Роснефть» Всероссийский банк развития регионов (АО «ВБРР»).
По последним доступным на сайте ЦБ данным (на 28 февраля 2017 года), акционерами банка являлись АО «Экспоцентр» (39,996%, более чем наполовину подконтрольно Торгово-промышленной палате РФ), Русская Православная Церковь (35,30%), теперь уже экс-председатель правления банка Александр Швец (8,89%), Госкорпорация «АСВ» (5,51%), экс-председатель правления банка Виктор Литвяков (3,53%), Лидия Макеева (3,19%), бывший вице-президент и член правления банка Павел Панасенко (1,91%). Миноритариям принадлежало 1,68% акций.
По данным Банки.ру, на 1 января 2019 года нетто-активы банка — 319,17 млрд рублей (31-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 83,11 млрд, кредитный портфель — 218,14 млрд, обязательства перед населением — 3,76 млрд.