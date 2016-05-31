Россельхозбанк (РСХБ) выпустит десятилетние структурные облигации на 10 млрд рублей. Как говорится в презентации банка для инвесторов, РСХБ ориентируется на доходность 11,75—12,75% годовых, при этом базовым активом по бумагам станут облигации другой кредитной организации — банка «Пересвет». Выпуск соответствует критериям инвестирования пенсионных накоплений НПФ, подчеркивается в презентации для инвесторов. Ключевые инвесторы, на которых рассчитывает РСХБ, — это негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании, а также банки, сказано в презентации.



Схема размещения выглядит следующим образом: РСХБ выпускает собственные бонды, часть средств от них будет направлена на выкуп облигаций, которые в свою очередь выпустит «Пересвет». Кроме того, часть средств, как отмечается в презентации, будет направлена на покупку ОФЗ, доходность которых должна обеспечить держателям структурных облигаций РСХБ сохранность их инвестиций.

На прошлой неделе в Санкт-Петербурге менеджментом РСХБ и банка «Пересвет» была проведена встреча с инвесторами, в числе которых было несколько представителей частных УК и НПФ. Приглашение получили многие УК, управляющие пенсионными деньгами. «Это интересное предложение, учитывая, что аналогичные бумаги самого РСХБ торгуются с доходностью 10–11,5% годовых, но необходимо оценить все риски этого инструмента», — сказал управляющий инвесткомпании, получивший письмо от РСХБ. По словам директора департамента рынков долгового капитала Росбанка Антона Кирюхина, формально выпуск структурных облигаций будет иметь рейтинг РСХБ, который существенно выше, чем у банка «Пересвет». Согласно шкале международного рейтингового агентства Fitch, кредитный рейтинг РСХБ соответствует уровню «ВВ+», рейтинг банка «Пересвет» находится на уровне «В+». «Однако инвесторы должны будут анализировать данные облигации как микс из двух инструментов и оценивать риски исходя из чистой приведенной стоимости платежей купонов и номинала, понимая, что фактически часть рисков — примерно 50—60% — будет приходиться на риск по банку «Пересвет», а остальное — на Россельхозбанк», — говорит Кирюхин.

Руководитель направления по управлению активами с фиксированной доходностью «ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс» Игорь Козак полагает, что у банка «Пересвет» возникла необходимость привлечь длинные деньги и при этом удешевить стоимость фондирования. Облигации банка сейчас торгуются с доходностью около 14% годовых. Всего в обращении у банка находятся восемь выпусков облигаций на сумму 24,6 млрд рублей. «В тандеме с РСХБ банк заплатит меньшую премию, чем если бы размещал свои бонды на рынке. Скорее всего, выпуск будет продан в формате «размещение в одни руки», — считает финансист. При этом Козак не исключает, что покупателями структурных бондов могут быть и НПФ: именно поэтому нужен эмитент с более высоким рейтингом.





Россельхозбанк АО «Россельхозбанк» — один из крупнейших банков РФ, специализирующийся на финансировании предприятий агропромышленного комплекса. 100% акций РСХБ находятся в государственной собственности. Основные направления деятельности — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение средств населения во вклады. Крупнейшим источником пассивов служат средства клиентов. По данным Банки.ру, на 1 января 2019 года нетто-активы банка — 3 467,38 млрд рублей (5-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 483,66 млрд, кредитный портфель — 2 155,74 млрд, обязательства перед населением — 1 020,31 млрд.