Недавно купившая 54% Рускобанка ПАО «Национальная девелоперская компания» (НДК) уже ищет покупателя на свой пакет. Компания намерена продать свою долю из-за разногласий с местным регулятором, пишет «Коммерсант».

«Это связано с разногласиями с ГУ ЦБ по Ленобласти относительно планов новых собственников по развитию бизнеса банка», — говорит изданию источник, знакомый с ситуацией в кредитной организации, добавив, что в Ленобласти регулятор очень консервативный. По словам другого собеседника газеты, новые собственники планировали кредитоваться в банке под залог своих сельскохозяйственных земель в Подмосковье. «Сейчас под такой залог получить кредит малореально, но ничего противозаконного в этом нет, поэтому им был нужен свой банк», — уточняет он.

Косвенно о разногласиях с ЦБ может свидетельствовать тот факт, что банку введено ограничение на прием вкладов. В кол-центре Рускобанка сообщили: «Вклады мы сейчас не принимаем, у банка ограничение на ряд операций». На сайте банка также полностью исчезла информация о вкладах, соответствующий раздел «по техническим причинам временно не работает». В НДК вчера не смогли предоставить комментарии. В Рускобанке на запрос газеты ответили, что «банк не комментирует сделки между акционерами, так как не участвует в них».

Рускобанк — один из четырех банков Ленобласти, примечательный в первую очередь своими собственниками. 25% банка принадлежит Ленобласти, которая планировала продать свою долю НДК. Однако изменившиеся планы НДК лишают Ленобласть такой возможности. Как сообщало на прошлой неделе издание «Деловой Петербург», в ближайшее время новые собственники планировали увеличить свой пакет, выкупив долю Ленобласти. Теперь, отмечают источники газеты, планы по продаже заморожены, так как непонятно, кто будет владеть мажоритарным пакетом. «Сейчас ведутся активные переговоры с тремя кандидатами, вопрос — кого из них согласует ЦБ», — говорит источник издания, близкий к банку. По его словам, среди них есть даже китайский инвестор, работающий в Санкт-Петербурге.

«В целом ограничение на прием вкладов — негативный сигнал для потенциального покупателя, но если у него есть возможность адекватного контакта с ЦБ, то эту ситуацию можно разрешить», — отмечает руководитель практики инвестиционного консультирования ФБК Роман Кенигсберг. По его словам, среди положительных моментов — участие в капитале Ленобласти. В этой ситуации государству выгодно найти внешнего инвестора, который бы взял на себя текущие риски банка и фактически осуществил бы его санацию без госсредств, отмечает Кенигсберг.

Между тем переговоры с потенциальными покупателями осложняет тот факт, что банк является участником спора с Агентством по страхованию вкладов (АСВ) относительно сделки по взаимозачету обязательств своего экс-акционера «СМ-Капитал» (ныне — банкрот).

