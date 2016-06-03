Совокупный объем требований к Внешпромбанку на 2 июня составил 214,9 млрд рублей, рассказала РБК пресс-служба Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Это почти втрое больше, чем первоначальный объем требований заявителей: в начале апреля АСВ называло сумму требований 81,1 млрд. На 1 мая требования кредиторов составляли уже 176,7 млрд.



Вырасти объем требований уже не сможет — реестр кредиторов Внешпромбанка закрылся 18 мая.

Заявителей, которых можно будет отнести к кредиторам первой очереди (вкладчики, индивидуальные предприниматели, АСВ), оказалось более 10 тыс. человек, сумма их требований — почти 81 млрд. Требования второй очереди (задолженность по зарплате) не предъявлялись, а в третьей очереди — почти тысяча компаний с требованиями на сумму 133,9 млрд рублей.

О том, какая сумма набралась у АСВ для выплат на первоначальном этапе, в агентстве не сообщили, сказав лишь, что эта информация будет предоставлена собранию кредиторов 17 июня. В апреле АСВ сообщало, что на выплаты кредиторам есть 4 млрд рублей. К 1 мая денежные остатки в кассе банка и на счетах ЦБ и АСВ увеличились до 7,5 млрд, а в конкурсную массу поступили 6,1 млрд. Но не все эти средства пойдут на выплаты: они учитывают расходы АСВ на зарплаты сотрудникам банка, содержание его зданий и т. д.

По словам источника, близкого к АСВ, с апреля ситуация с суммами к выплате «практически не изменилась». По словам одного из крупных кредиторов, конкурсный управляющий пока не набрал и 10 млрд.

Реестр закрыт, но его формирование (отбор заявителей, которые действительно были кредиторами банка) еще не завершено, уточнила пресс-служба АСВ. Не факт, что ведомство включит в реестр всех кредиторов: кто-то из клиентов банка мог остаться за балансом, кто-то мог заявить необоснованные требования. «Самая плачевная ситуация будет у тех клиентов, которые оказались за балансом банка. У тех, кто попадет в реестр, все же есть шанс что-то получить. Но процесс возврата денег небыстрый, длится годами», — говорит руководитель практики корпоративной реструктуризации компании «Самета» Маргарита Сологубенко.