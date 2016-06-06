Минфин предложил отказаться от субсидирования процентов по слишком дорогим кредитам, называя такие займы рискованными. Федеральный бюджет должен субсидировать проценты по кредитам только финансово устойчивых заемщиков, считают в Минфине. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на проект постановления правительства о параметрах субсидирования.

Министерство предлагает ограничить процентную ставку по таким кредитам — базовый индикатор (рассчитывается по ключевой ставке и бескупонной доходности ОФЗ) плюс 9 процентных пунктов, рассказал «Ведомостям» замминистра финансов Максим Орешкин, ставки по более дорогим кредитам не должны субсидироваться. Слишком высокая ставка означает, что банки закладывают в нее очень высокую вероятность банкротства, объясняет он: «Такой кредит не имеет экономической сути, не очень понятно, зачем предприятию его брать. Если нужно поддержать предприятие, то нужно выделять ему господдержку по другим каналам, например в виде взноса в уставный капитал». Новый механизм планируется применять с 1 января 2017 года.

При текущей бескупонной доходности, исходя из предложений Минфина, не должны субсидироваться кредиты дороже 18%. По данным Банка России, в марте средневзвешенная ставка по кредитам (без учета Сбербанка) до года составляла 13,37%, а для малого и среднего бизнеса — 16,46%, свыше трех лет — 13,13% и 15,3% соответственно. Нормальная коммерческая ставка начинается от 14% и должна быть ограничена 18%, все, что выше, — зона риска, говорит предправления СДМ-Банка Максим Солнцев: с помощью банков Минфин сможет понять, можно ли поддерживать предприятие из бюджета. «Если банк оценивает предприятие по такой процентной ставке, то нечего там делать субсидиям», — оценивает он. Такие дорогие кредиты при субсидировании бюджетом ставки есть, говорит Орешкин: «Возможна внеэкономическая мотивация».

Сбербанк и ВТБ против — президенты обоих госбанков Герман Греф и Андрей Костин попросили правительство не устанавливать предельный уровень процентной ставки, сообщил в пятницу «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с содержанием письма в правительство. Банкиры также просили ориентироваться не на уровень доходности ОФЗ, а по-прежнему на ключевую ставку при определении параметров субсидирования по кредитам предприятиям оборонно-промышленного комплекса.

Если привязывать субсидирование к базовому индикатору, рассчитанному по ключевой ставке, то объемы господдержки будут очень волатильны и государству придется компенсировать каждый раз разную долю стоимости кредита, поясняет смысл изменений Орешкин: «Это наведение институционального порядка — долгосрочный подход взамен конъюнктурности».