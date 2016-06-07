Средний размер убытка в ОСАГО за последние два года вырос с 65% до 78% и к I кварталу 2017 года может достичь 94%, а комбинированный коэффициент убыточности (ККУ, операционная эффективность бизнеса, выше 100% — убыток) — 118%, посчитали аналитики АКРА. Тогда, считают они, очередное повышение тарифов будет неизбежным, пишут «Ведомости».

ОСАГО не является источником прибыли для страховщиков уже сейчас, считает аналитик АКРА Алексей Бредихин: ККУ по полисам, проданным в январе — марте, уже сейчас составляет у разных компаний 101–112%. Если ранее страховщики могли компенсировать убытки по ОСАГО за счет продаж по другим видам страхования, то при прогнозируемых значениях ККУ это будет уже невозможно, говорит Бредихин.



На судебные штрафы и неустойки идет около 4% от получаемой премии, посчитали аналитики АКРА, исходя из заявления Российского союза автостраховщиков (РСА) о том, что всего в 2015 году страховщики заплатили штрафов и неустоек на 10 млрд рублей.

Из-за автоюристов финансовый результат по полисам, проданным в 2015 году, будет в конечном счете отрицательным для страховщиков, говорит исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.

Среди основных причин роста среднего размера убытка в ОСАГО, кроме автоюристов, эксперты перечисляют расширение лимитов выплат по имуществу и жизни (повышены в октябре и апреле 2014 года) и рост стоимости запчастей и ремонтных работ из-за ослабления рубля.

Впрочем, гендиректор «Зетта страхования» Игорь Фатьянов считает, что повышение тарифов необходимо только в случае, если произойдет существенное увеличение цен на запасные части и ремонт или резко вырастут обращения клиентов за компенсациями из-за вреда, нанесенного здоровью. В остальном, продолжает он, должно происходить точечное изменение системы тарификации в разных регионах и в зависимости от возраста водителя.