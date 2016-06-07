Операционные расходы Сбербанка увеличились на 8,5%, это связано с проводимой в банке индексацией заработной платы сотрудников

Чистая прибыль Сбербанка в январе — мае 2016 года выросла в 3,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 184,3 млрд рублей по РСБУ. В мае финучреждение заработало чистую прибыль в размере 42 млрд рублей, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Чистый процентный доход банка за пять месяцев года составил 446,8 млрд рублей. Операционные расходы Сбербанка увеличились на 8,5%, это связано с проводимой в банке индексацией заработной платы сотрудников.

В мае банк предоставил корпоративным клиентам кредиты на сумму порядка 540 млрд рублей, всего с начала года — на 3,3 трлн. Частным клиентам в мае выдано около 120 млрд рублей, с начала года — более 580 млрд.



Средства клиентов Сбербанка увеличились в мае на 271 млрд рублей, или на 1,6%. Средства физлиц выросли на 119 млрд рублей, до 10,8 трлн рублей, средства юрлиц — на 153 млрд рублей, до 6,5 трлн рублей.



«Рост операционного дохода на фоне стабилизации качества кредитного портфеля и жесткого контроля за расходами обеспечил органический рост капитала. Эти факторы и далее будут способствовать достижению целевого значения достаточности капитала по итогам года», — прокомментировал зампредседателя правления Сбербанка Александр Морозов.

