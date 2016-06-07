Экс-глава банка «Возрождение» Игорь Антонов назначен председателем правления банка «Международный Финансовый Клуб» (МФК), сообщили в пресс-службе кредитной организации.
«Состоялось очередное заседание совета директоров банка МФК, который удовлетворил ходатайство Оксаны Лифар о сложении с нее полномочий председателя правления банка, а также назначил на этот пост Игоря Антонова. Назначение согласовано с Банком России. С 7 июня Игорь Антонов приступил к выполнению своих обязанностей в качестве председателя правления банка МФК», — отметили в финучреждении.
Оксана Лифар продолжит работу в банке МФК в качестве члена совета директоров. По словам собеседника газеты «Коммерсант», кадровые перестановки могут быть связаны с тем, что с момента покупки банка в 2008 году кредитная организация так и не реализовала ни одну из намеченных стратегий развития.
Игорь Антонов окончил Московский финансовый институт по специальности «международные экономические отношения», в банковской сфере работает более 25 лет. С марта по сентябрь 2015 года он возглавлял банк «Возрождение».
АО «АКБ «Международный финансовый клуб» — крупный по размеру активов столичный банк. Небольшая сеть продаж банка представлена в городах различных регионов РФ. Основными направлениями деятельности фининститута являются обслуживание расчетных счетов, привлечение средств на депозиты и кредитование корпоративных клиентов, а также привлечение средств состоятельных частных лиц. Основным источником фондирования выступают средства физических лиц.
На текущий момент бенефицирами организации являются учредитель группы «Онэксим» Михаил Прохоров (93,45%) и супруга главы ГК «Ростехнологии» Сергея Чемезова Екатерина Игнатова (6,55%).
По данным Банки.ру, на 1 января 2019 года нетто-активы банка — 44,21 млрд рублей (113-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 6,89 млрд, кредитный портфель — 24,78 млрд, обязательства перед населением — 19,97 млрд.