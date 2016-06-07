Экс-глава банка «Возрождение» Игорь Антонов назначен председателем правления банка «Международный Финансовый Клуб» (МФК), сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Состоялось очередное заседание совета директоров банка МФК, который удовлетворил ходатайство Оксаны Лифар о сложении с нее полномочий председателя правления банка, а также назначил на этот пост Игоря Антонова. Назначение согласовано с Банком России. С 7 июня Игорь Антонов приступил к выполнению своих обязанностей в качестве председателя правления банка МФК», — отметили в финучреждении.

Оксана Лифар продолжит работу в банке МФК в качестве члена совета директоров. По словам собеседника газеты «Коммерсант», кадровые перестановки могут быть связаны с тем, что с момента покупки банка в 2008 году кредитная организация так и не реализовала ни одну из намеченных стратегий развития.

Игорь Антонов окончил Московский финансовый институт по специальности «международные экономические отношения», в банковской сфере работает более 25 лет. С марта по сентябрь 2015 года он возглавлял банк «Возрождение».