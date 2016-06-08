Банк России отозвал с 8 июня 2016 года лицензию на осуществление банковских операций у банка «Финансовый Стандарт» (регистрационный номер 1053), сообщает пресс-служба регулятора.



Решение о применении крайней меры воздействия принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ, значением нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже 2%, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

«КБ «Финансовый Стандарт» (ООО) размещал денежные средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных принятым рискам резервов. В связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, кредитная организация не обеспечила своевременное исполнение обязательств перед кредиторами. Кроме того, надлежащая оценка кредитного риска выявила полную утрату собственных средств (капитала). При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций», — заявили в Центробанке.

Банк «Финансовый Стандарт» — участник системы страхования вкладов.

В разделе «Народный рейтинг» портала Банки.ру клиенты банка ранее сообщали о проблемах с получением средств со вкладов, а также с проведением платежей юридических лиц. В банке эту информацию не прокомментировали. Позже Центробанк сообщил о введении запрета на открытие счетов физических лиц в банке «Финансовый Стандарт». С 10 мая финучреждение работало в ограниченном режиме.