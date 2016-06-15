Переживающий острый дефицит средств Внешэкономбанк (ВЭБ) практически перестал выдавать новые кредиты и прекратил финансирование большинства текущих проектов, сообщил Bloomberg со ссылкой на два близких к госкорпорации источника.



По данным агентства, в 2016 году на погашение внешнего долга и исполнение других обязательств ВЭБу потребуется примерно 560 млрд рублей, тогда как от государства в рамках докапитализации банк получит лишь 150 млрд и еще 300 млрд рассчитывает получить из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Предоставленных на данный момент субсидий хватает только «на поддержание штанов», заявил Bloomberg высокопоставленный источник. По данным анонимных источников, принимающих участие в обсуждении судьбы ВЭБа, возможные сокращения могут оставить лишь тень от былого величия госкорпорации.

«Будущее ВЭБа в среднесрочной перспективе — разбираться с проблемами, которые в прошлом были созданы. Это означает только одно: он будет съеживаться», — отмечает главный экономист ФГ «БКС» Владимир Тихомиров.

В пресс-службе ВЭБа Bloomberg сообщили, что банк не замораживал свою инвестдеятельность, однако отказались уточнить текущий объем инвестиций.

В конце марта 2016 года глава правительства РФ и председатель наблюдательного совета ВЭБа Дмитрий Медведев заявил, что, несмотря на сложную ситуацию, поставленные ранее перед госкорпорацией задачи остаются неизменными.

«Банк остается ведущим институтом развития, будет и дальше участвовать в финансировании крупных проектов в самых разных наших отраслях — и в промышленности, и в сельском хозяйстве, и на транспорте, и в энергетике. То есть в этом смысле целевые задачи для банка остаются неизменными, но если потребуется кое-что поменять в законодательстве, мы, естественно, открыты и к этому», — пояснил премьер-министр.