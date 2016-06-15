Порог для упрощенной идентификации, при которой достаточно предъявить паспорт, увеличивается до 100 тыс. рублей

Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором и третьем чтении закон, который позволяет гражданам обменивать иностранную валюту в сумме до 40 тыс. рублей без предъявления паспорта и увеличивает до 100 тыс. рублей порог для упрощенной идентификации, при которой достаточно предъявить паспорт.

Закон увеличивает с 15 тыс. до 40 тыс. рублей пороговое значение суммы валютно-обменных операций, когда идентификация клиента не требуется и, следовательно, паспорт гражданином не представляется. Таким образом, порог, превышение которого требует идентификации клиента, повышается почти в три раза.

Пороговое значение, предусмотренное для упрощенной идентификации клиента при совершении операций по продаже или покупке валюты, т. е. когда достаточно предъявить паспорт, законом увеличивается с 40 тыс. до 100 тыс. рублей.

Закон разработан в целях снижения операционной нагрузки и затрат банков на оформление операций по покупке и продаже иностранной валюты в связи со значительным количеством таких операций на небольшие суммы.