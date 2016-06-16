В 2016 году российская экономика начнет выходить из рецессии, заявил министр экономического развития Алексей Улюкаев на Санкт-Петербургском экономическом форуме.



«Нижняя точка спада пройдена, идет быстрое восстановление российской экономики. По итогам четырех месяцев падание ВВП составило 1,1%, по полугодию мы ожидаем спад меньше 1%, начиная с третьего квартала российская экономика будет показывать позитивные значения», — сообщил он.

«По итогам текущего года мы ожидаем, что рецессия полностью прекратится», — сказал министр.

Минэкономразвития в базовом прогнозе на 2016 год исходит из среднегодовой цены нефти 40 долларов за баррель. При такой стоимости бочки «черного золота» спад экономики РФ по итогам года составит 0,2%.



Ранее ОПЕК и эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозировали, что экономика России останется в рецессии до конца 2016 года, следует из июньского доклада ОПЕК.

ОЭСР резко ухудшила прогноз по экономике России в своем обновленном докладе. «Экономика, согласно прогнозам, останется в рецессии в 2016 году и медленно вернется к росту только в 2017 году», — говорится в докладе ОЭСР.

Эксперты отмечают, что затяжная рецессия в российской экономике обусловлена обвалом мировых цен на нефть, а также антироссийскими санкциями. В случае улучшения одного из этих факторов ситуация в российской экономике улучшится, полагают в ОЭСР. Безработица в России продолжит расти, а экономический рост будет достигнут только в 2017 году на фоне снижения инфляции и восстановления реальных доходов россиян. «Восстановление в любом случае будет медленным в связи с отсутствием структурных реформ и неоднозначных перспектив на нефтяном рынке», — говорится в докладе ОЭСР.