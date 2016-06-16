Столичный Приско Капитал Банк ввел запрет на пополнение, а также лимит на единовременное снятие денежных средств со вкладов физлиц в размере 20 тыс. рублей в сутки. Об этом сообщают посетители портала Банки.ру. Данную информацию подтвердили в кол-центре кредитной организации.



Источники портала Банки.ру, знакомые с ситуацией в Приско Капитал Банке, также сообщают, что ЦБ отключил фининститут от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП).

«Сейчас мы пока не пополняем вклады. Пока вот такие условия», — рассказала сотрудница кол-центра «Приско». В самом банке клиентам объясняют ограничение пополнения депозитов тем, «что не работает программа компьютера».

Кроме того, только в мае банк трижды понижал доходность депозитов, а с начала июня средние ставки по рублевым вкладам опустились до 3,9%. Это почти вдвое ниже инфляции в РФ. «Да, к сожалению, вот такие низкие пока (ставки. — Прим. ред.)», — добавила собеседница портала Банки.ру.

Эксперты информационно-аналитической службы портала Банки.ру указывают: такие низкие ставки являются запретительными. Банк таким способом может пытаться избежать дополнительных обязательств по депозитам. «Возможно, это связано с тем, что качество активов кредитной организации не способно генерировать необходимый денежный поток, чтобы покрыть процентные расходы», — рассуждает аналитик Александр Кудрявцев.

Из финансовой отчетности банка следует, что объем просрочки в кредитном портфеле увеличился почти на треть за четыре месяца 2016 года — до 143,5 млн рублей. Это 7,3% от активов «Приско». Уровень резервирования при этом не превышает 15%. Сами активы в январе — апреле сократились на 6,5% — до 4,5 млрд рублей. В том числе высоколиквидные активы уменьшились на 17,6% и составили на 1 мая 663,8 млн рублей. Кредитный портфель «просел» на 3,6%.