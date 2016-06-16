Российская экономика преодолела спад, созданы условия для выхода на траекторию роста. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с членами международного экспертного совета РФПИ и представителями международного инвестиционного сообщества.

«Мы практически преодолели спад, созданы базовые условия для выхода на траекторию роста», — заявил он.

По словам главы государства, «экономика адаптировалась к новым условиям». «Более того — она получила конкурентные преимущества в результате введения гибкого курса национальной валюты», — сказал Путин. Он отметил, что «действия Банка России позволили сохранить и высокий уровень золотовалютных резервов».

Путин также указал, что Россия не будет вводить ограничения на движение капиталов. «Несмотря на объективные сложности, мы не стали вводить ограничения на движение капиталов. И хочу подчеркнуть — мы не собираемся этого делать», — сказал российский лидер.

РФПИ с момента создания привлек в российскую экономику около 760 млрд рублей, добавил Путин. По его словам, государство проведет докапитализацию РФПИ за счет продажи пакетов акций в госкомпаниях.

Ранее Путин отмечал, что российская экономика доказала свою устойчивость в условиях неблагоприятной внешней конъюнктуры, и подчеркивал, что этого удалось добиться благодаря антикризисным мерам правительства.