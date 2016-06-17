Правительство РФ приняло решение отозвать законопроект о создании национальной перестраховочной компании (НПК).



«Представленный законопроект в целях устранения правовой неопределенности при реализации его положений требует доработки», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

Как отмечено в пояснительной записке к документу, в предлагаемой редакции следует уточнить, с какого момента акционер (акционеры) лишается права голоса на общем собрании акционеров (с момента приобретения более 10% акций НПК или после истечения установленного срока для их продажи), а также лишается ли акционер (акционеры) права голоса только по акциям, количество которых превышает 10%, или по всем принадлежащим такому акционеру (акционерам) акциям. Кроме того, следует предусмотреть более длительный срок для продажи приобретенных с нарушением запрета акций.

«С учетом целей создания НПК и особенностей ее деятельности в законопроекте следует предусмотреть положения, обеспечивающие информационную открытость решений НПК, а также сведений о доле НПК на рынке перестрахования, так как они затрагивают интересы субъектов страхового дела и страхователей», — сообщает пресс-служба правительства.

Законопроект не ограничивает перестрахователя или перестраховочный пул в их правах по передаче части обязательств в перестраховочные пулы или ретроцессию.

Между тем в пресс-службе подчеркнули, что по законопроекту имеются и другие замечания терминологического и юридико-технического характера.

Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечаний до рассмотрения Госдумой во втором чтении.

Законопроект разработан в целях обеспечения финансовой устойчивости российских страховщиков и защиты имущественных интересов физических и юридических лиц в условиях существующей внешнеполитической обстановки и действующих ограничений на деятельность отдельных субъектов хозяйственной деятельности путем создания национальной перестраховочной компании за счет имущественного взноса Банка России.