Генеральный директор Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев предложил властям вмешаться в процесс консолидации банковского сектора во избежание ликвидации до 90% оставшихся на рынке банков. С соответствующим заявлением глава госкорпорации выступил на ПМЭФ-2016.



«Консолидация и уход банков с рынка неизбежны. Вопрос в том, дадим ли мы возможность банкирам уйти по-хорошему, или они все пройдут через горнило принудительной ликвидации и банкротства. Уйти по-хорошему банкирам сейчас невозможно, потому что невозможно продать свой бизнес на рынке... Если государство не вмешается в такую консолидацию, то минимум 80%, а то и 90% оставшихся банков пройдут через процедуру не совсем приятного общения с АСВ», — сказал Исаев.

Он указал, что российская банковская система носит универсальный характер. «Банковская система так или иначе консолидируется. Вопрос: эта консолидация будет в той или иной мере управляться государством или нет? Если эта консолидация государством управляться не будет, тогда нам хватит сил, чтобы оставшиеся банки, так сказать, обработать и «похоронить». Если же какая-то будет вводная по консолидации, то тогда нам будет меньше работы», — пояснил глава АСВ.

«Если же мы найдем способ дать возможность людям из своего бизнеса выходить до того момента, когда все стало совсем плохо, тогда есть шанс, что этот процесс консолидации будет относительно миролюбивым», — резюмировал Исаев.

