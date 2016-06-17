ЦБ повышает требования к претендентам на санацию банков. Ужесточенный отбор инвесторов будут проходить как юридические, так и физические лица. Указание , содержащее новые правила участия санаторов в закрытых конкурсах по отбору «спасателей» проблемных кредитных организаций, опубликовано на сайте регулятора в пятницу. Проект документа был зарегистрирован Минюстом и вступает в силу с 27 июня.



Ранее условия участия в конкурсах были сформулированы лишь в общем виде. Регулятор уже давно предупреждал о возможном ужесточении правил. Новые требования прежде всего будут касаться финансового положения претендентов.

Так, потенциальный инвестор должен работать на рынке не менее трех лет, а размер его собственных средств должен быть более 10% от объема пассивов приобретаемого банка.

Кроме того, санатор-конкурсант должен минимум четыре квартала вести безубыточную деятельность, не нарушать обязательные нормативы, относиться к «средней» или «хорошей» группе финансовой устойчивости, а также иметь на балансе недвижимость на сумму 500 млн рублей с заключением независимого оценщика.

Регулятор также прописал требование об отсутствии сведений о наличии признаков высокой вовлеченности потенциального санатора в проведение сомнительных операций. То есть имеющих запутанный и (или) необычный характер, не имеющих очевидного экономического смысла и (или) очевидной законной цели.

Также потенциальный санатор не должен иметь задолженности по налогам, сборам, пеням, штрафам перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами.

Помимо этого, «спасателям» для участия в конкурсе придется раскрыть структуру собственности и представить соответствующие данные в АСВ для оценки деловой репутации. Впрочем, к участию в конкурсе не будут допускать тех инвесторов, кто хотя бы раз в процессе осуществления финансового оздоровления других банков допускал нарушение пунктов плана санации.