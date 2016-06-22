Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за вторую декаду июня 2016 года составила 9,3% годовых. Такие данные Банк России опубликовал в среду.

Показатель первой декады июня равнялся 9,43%. Таким образом, снижение ставки составило 0,13 процентного пункта.

На пиковой отметке в 15,64% показатель был в конце декабря 2014 года после резкого повышения ключевой ставки ЦБ (сразу на 6,5 п. п. — до 17% годовых) для стабилизации ситуации на валютном рынке. Уточним, что впоследствии Центробанк поэтапно опускал ставку, а с 3 августа 2015 года она находилась на уровне 11% вплоть до ее снижения на заседании 10 июня 2016-го на 0,5 п. п. — до 10,5%.

В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения входят Сбербанк, ВТБ 24, ВТБ (в который в мае 2016 года была интегрирована «здоровая» часть Банка Москвы), Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-Банк, Ханты-Мансийский Банк «Открытие», Промсвязьбанк, Россельхозбанк.

Регулятор рекомендует банкам не превышать уровень средней максимальной ставки топ-10 кредитных организаций более чем на 3,5 п. п. (до конца 2014 года допускалось превышение максимум на 2 п. п.).

С 1 июля 2015 года размер взносов в фонд страхования вкладов привязан к уровню ставок по депозитам. Если банк укладывается в базовый уровень доходности (среднее из максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения), он делает отчисления по ставке 0,1% расчетной базы за квартал (начиная с III квартала 2016 года эта ставка составит 0,12%). При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка изначально составляла 20%, более чем на 3 п. п. — 150%, а со II квартала 2016 года дополнительная и повышенная дополнительная ставки равны 50% и 200% базовой ставки соответственно.

Во вторник, 21 июня, заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что Минфин рассмотрит вопрос о повышении дополнительной ставки взносов в фонд страхования вкладов. Ранее Агентство по страхованию вкладов сообщило о планах поднять повышенную дополнительную ставку до максимально возможного уровня в 500% базовой.