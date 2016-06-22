Центральный банк утвердил новое название Первого Инвестиционного Банка, теперь он переименован в Алма Банк (регистрационный номер 604).

«Смена названия банка олицетворяет новый этап развития одного из старейших финансовых институтов России. История банка насчитывает почти 70 лет. Созданный в 1947 году как Тимирязевское отделение Госбанка СССР, банк все это время безукоризненно предоставлял услуги населению и юридическим лицам», — говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

В декабре 2015-го и январе 2016-го группа казахстанских инвесторов выкупила 88,8% акций КБ «Первый Инвестиционный».

Целью новых совладельцев банка является развитие бизнеса в России и создание финансовой инфраструктуры для обслуживания российского, казахстанского и международного бизнеса в соответствии с курсом усиления экономической интеграции стран ЕАЭС (Евразийский экономический союз), импортозамещения и создания общего рынка.

«Стратегия развития Алма Банка при новых акционерах предусматривает создание универсального российского банка и стратегическое партнерство с банками Казахстана и в последующем стран ЕАЭС», — подчеркнули в пресс-службе.