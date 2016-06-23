Переход Внешэкономбанка (ВЭБ) на новую бизнес-модель потребует еще около пяти лет и не обойдется без помощи государства. Об этом свидетельствует новая стратегия института развития, которую сегодня рассмотрит его наблюдательный совет, пишут «Ведомости» со ссылкой на документ.

«Государственные средства имеют критически важное значение и для решения проблем старого портфеля, и для кредитования новых проектов», — говорит чиновник, близкий к наблюдательному совету.

Финансовая модель ВЭБа, разработанная его новым руководством, в основном и базируется на государственных деньгах: банк намерен получать средства в капитал, привлекать дешевое длинное финансирование, включая льготные средства Фонда национального благосостояния и Центробанка, получать средства на субсидирование процентных ставок кредитов, использовать средства госпрограмм. Это финансирование рассматривается как основное, поскольку позволяет кредитовать инвестпроекты по приемлемой цене, рассказал изданию сотрудник ВЭБа.

Банк рассматривает и рыночное финансирование (внутренние облигации ВЭБа, средства негосударственных пенсионных фондов, депозиты крупных клиентов), но пока будет ограничивать его привлечение, продолжает сотрудник ВЭБа: оно слишком дорогое. Внешние заимствования тоже будут ограниченными: они рискованные и возможны только при хеджировании валютного риска.

В 2017 году ВЭБ хочет профинансировать новые проекты на 80 млрд, а к 2021 году — нарастить портфель новых проектов до 200 млрд рублей. Методику расчета и целевых значений поддержки экспорта, качества портфеля, отношения операционных расходов к активам менеджмент обещает разработать позже.

У ВЭБа два сценария развития на срок действия стратегии и новые ключевые показатели эффективности (KPI) для кредитования новых проектов, экспортных кредитов и управления пенсионными накоплениями. Финансовую деятельность новый менеджмент оценит по отношению затрат к активам и по стоимости неработающих активов.

Господдержка понадобится и для выплат по внешним долгам. В 805 млрд рублей до 2021 года оценивает новый менеджмент ВЭБа размер госсубсидии на эти цели (240 млрд в 2017-м, 265 млрд в 2018-м, 160 млрд до 2020 года, 35 млрд в 2021-м). В 2016 году господдержка составит 150 млрд рублей, кроме того, ВЭБ планирует распродать непрофильные активы. Еще около 300 млрд рублей потребуется на выплаты по внешним займам в 2022—2025 годах.

Долг ВЭБа будет выплачиваться в нужном объеме и в установленные сроки, говорит представитель Минфина: предварительно на 2017 год в бюджете заложена поддержка в 150 млрд рублей.

